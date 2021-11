Le immagini, registrate dagli spalti e postate sui social, mostrano Verstappen mentre controlla l'ala posteriore della monoposto di Hamilton per confrontarla con quella della sua Red Bull. È successo al termine del Q3 a Interlagos, in regime di parco chiuso, mentre Lewis stava festeggiando il miglior tempo in qualifica. Poco dopo c'è stata l'investigazione per presunte irregolarità del DRS Mercedes. Tutto il weekend in Brasile è live su Sky Sport F1 (canale 207)

HAMILTON, RISCHIO SQUALIFICA IN BRASILE?