E' stato un sabato da montagne russe per Hamilton, dalla squalifica e l'ultimo posto in griglia a una strepitosa rimonta che dà una spallata alle certezze del 'ragioniere' Verstappen. Attenzione a Sainz, che dopo i migliori giri sulla Ferrari, vuole il podio. Il GP del Brasile in diretta su Sky Sport F1

Dopo un sabato da montagne russe e una squalifica che lo ha scaraventato in fondo alla griglia, Lewis Hamilton ne esce ancora più forte. La sua qualifica sprint è stata infatti mostruosa: quindici posizioni recuperate in 24 giri con grinta, cuore e piede e una prestazione che è stata una spallata anche alle certezze di Max Verstappen. Il quinto motore montato sulla sua monoposto qui lo riporterà a perdere altre cinque posizioni in griglia, ma dalla decima casella gli darà comunque una grande mano: un Hamilton così, con una Mercedes così, può puntare a mangiarsi molti in gara e arrivare presto a lottare là davanti. Il team guidato da Toto Wolff paradossalmente ne esce vincitore anche per la pole position guadagnata da Bottas contro un ragioniere Verstappen.

L’olandese, dopo aver perso la posizione in partenza contro la Mercedes e aver rischiato con Sainz, si è messo comunque in tasca altri due punti preziosi, ora è a +21, e comincerà anche a fare i suoi conti pensando al mondiale. In pista a Interlagos i leoni però son stati due, perché insieme a Hamilton anche Carlos Sainz ha fatto i più bei 24 giri della sua breve carriera in Ferrari attaccando, difendendosi e conquistando una preziosa terza posizione di partenza.

Ha faticato invece Leclerc che partirà sesto. La differenza di gomma con il compagno centra poco perché il monegasco ha fatto sempre più fatica questo fine settimana. Ma la lotta sarà anche lì, ancora una volta, tre Ferrari e Mclaren, tra Sainz e Perez e un occhio verso il podio.