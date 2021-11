Premio alla carriera per Kimi Raikkonen prima della gara a Interlagos, ultima volta del finlandese in Brasile prima del ritiro. Qui, nel 2007, conquistò vittoria della gara e titolo con la Ferrari. Oggi il GP live alle 18: diretta Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

GP BRASILE, LA DIRETTA DELLA GARA