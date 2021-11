Una sfida semplicemente straordinaria è l'antipasto al GP del Brasile: in pit-lane i meccanici di Mercedes e McLaren duellano spingendo il cassettone degli attrezzi che poi verrà portato in griglia di partenza prima della gara. Ma chi avrà vinto? Oggi la diretta del Gran Premio alle 18 su Sky Sport F1 (canale 207), Sky Sport Uno (canale 201) e anche in 4K

GP BRASILE, ULTIME NEWS