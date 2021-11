L'Alfa Romeo Racing ha ufficializzato l'arrivo del 22enne cinese Guanyu Zhou al posto di Antonio Giovinazzi. Sarà lui a far coppia nel Mondiale 2022 con il pilota finlandese (ex Mercedes) Valtteri Bottas. La F1 torna nel weekend: il GP del Qatar live su Sky Sport F1 (canale 207) ZHOU, LA FOTOSTORIA DEL NUOVO PILOTA ALFA ROMEO Condividi

L'Alfa Romeo Racing ufficializza l'arrivo del 22enne pilota cinese Guanyu Zhou e definisce la coppia per il Mondiale 2022: sarà lui il compagno di box di Valtteri Bottas. Zhou, che prenderà il posto di Antonio Giovinazzi, attualmente è impegnato nella Formula 2 e occupa la seconda posizione in classifica alle spalle di Oscar Piastri. Al termine del campionato mancano ancora due weekend (si riparte in Arabia Saudita il 3-4-5 dicembre). Ex Ferrari Academy, ha fatto parte del progetto giovani di Renault/Alpine.

Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Twitter, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

L'importanza (economica) di Zhou all'Alfa Romeo Zhou, oltre al valore in pista che dovrà dimostrare anche in Formula 1, garantisce all'ex team Sauber un'importante sponsorizzazione, pari a circa 30 milioni di euro. Linfa vitale per un una squadra che, oltre a sopravvivere, vuole provare a lottare per posizioni migliori nel Mondiale. Il nome di Zhou circolava da giorni, anche se in precedenza erano spuntati anche quelli di Oscar Piastri, suo rivale in Formula 2, e Nyck de Vries che invece è reduce dal trionfo in Formula E con Mercedes EQ.