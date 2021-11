Horner: "Dubbi sull'ala posteriore della Mercedes"

Altro capitolo del duello tra Red Bull e Mercedes fuori dalla pista. Dopo che il ricorso di Toto Wolff sull'episodio al limite tra Hamilton e Verstappen in Brasile non è stato accolto, Chris Horner ha avanzato dubbi sulla regolarità della monoposto avversaria. "La loro velocità in rettilineo è sorprendente, per questo ci poniamo delle domande a proposito dell'ala posteriore", ha detto

Non accenna a scendere d'intensità lo scontro a distanza tra Mercedes e Red Bull, anche fuori dalla pista. Con un Mondiale che sembra destinato a decidersi per pochi punti in queste ultime tre gare, ed Hamilton indietro di 14 lunghezze su Verstappen, il duello è anche tra i team principal delle due scuderie. Dopo il ricorso, non accolto, di Toto Wolff sull'episodio che ha visto protagonisti i due piloti in Brasile, torna a pungere anche Chris Horner. Il numero uno della Red Bull - inetrvistato da Mara Sangiorgio - ha prima detto che si aspettava il 'no' della FIA alla richiesta dei rivali. Poi è passatto al contrattacco insinunado dei dubbi sulla regolarità della monoposto Mercedes.

Credi che il motore o l’ala posteriore della Mercedes siano irregolari, o lo siano almeno in parte?

"Sappiamo che il loro motore è molto forte e lo è stato per gli ultimi sette anni. Però la velocità nel rettilineo che abbiamo visto in particolare nelle ultime tre gare è stata davvero sorprendente, ed è per questo che ci poniamo delle domande. Parlo proprio dell’ala posteriore. La velocità in rettilineo di Hamilton nelle ultime tre gare, in particolare in Brasile, è stata straordinaria…".



Cosa vi aspettate dalla FIA per questo finale di campionato?

"Di fare in modo che si parta tutti allo stesso livello e che le regole siano applicate scrupolosamente".



2E’ una lotta anche tra te e Toto Wolff, c’è rispetto reciproco?

Certo che c’è rispetto, però siamo persone diverse e agiamo in modo diverso. Toto ogni tanto ama urlare alle telecamere, mentre io sono più calmo".