Mazepin nella ghiaia: danni al telaio e niente FP2

Il pilota russo della Haas è finito fuori pista durante le Libere 1 in Qatar. Nella ghiaia il telaio della sua monoposto si è danneggiato, impedendogli di prendere parte alla seconda sessione di libere. Un altro momento no in una stagione molto complicata per Mazepin e la sua scuderia

Prosegue la stagione complicata per Nikita Mazepin. Il pilota della Haas è finito fuori pista durante le Libere 1 in Qatar, danneggiando il telaio della sua monoposto nella ghiaia (anche il suo compagno di scuderia Mich Schumacher è finito nella ghiaia, ma senza conseguenze). Un danno che ha costretto i meccanici a intervenire sulla macchina, negando la possibilità al russo di prendere parte alla seconda sessione di libere. Un altro episodio negativo per Mazepin, dopo l'errore nella Q1 di venerdì scorso in Brasile quando sembrava poter portare a termine un buon giro. Errore che lo aveva portato addirittura alle lacrime nell'intervista rilasciata dopo le qualifiche "Ho rovintato tutto", aveva detto. In gara era poi arrivato 17esimo, comunque davanti al compagno Mick Schumacher. I punti in classifica piloti restano comunque zero a tre gare dalla fine del Mondiale, così come quelli della Haas in classifica costruttori. Un'annata già da dimenticare e un futuro incerto per il pilota moscovita.