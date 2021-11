Verstappen: "Pista nuova, c'è tanto da capire"

L'olandese della Red Bull moderatamente soddisfatto dopo le prime due sessioni di prove libere a Losail. Il leader del Mondiale ha sì fatto registare il terzo tempo, ma con un discreto margine sul suo rivale per il titolo Hamilton (4°). "Era la prima volta che giravamo qui di sera - ha spiegato Max dopo le seconde libere - e dovevamo capire come reagiva la macchina. C’è stato un po’ di cambiamento dalle medie alle soft per me e il mio giro sulle soft non è stato fantastico. Però è la prima su questa pista e ci sono ancora tante cose da comprendere. Vento e sabbia hanno dato un po' fastidio, però è stato anche molto divertente guidare, la pista mi piace". Sulle sue prospettive per gara e qualifica non si è voluto sbilanciare più di tanto. "In gara sarà dura - ha spiegato - ma sul giro secco credo sarà divertente. Però è presto per dire se saremo in lotta per pole e vittoria, vediamo domani (sabato). Ci sono tante cose ancora da esaminare e sicuramente c’è margine per migliorare". Chiusura poi sul ricorso della Mercedes, relativo all'episodio del Brasile tra lui e Hamilton, respinto dai commissari FIA. "Bene così, ma ce lo aspettavamo".