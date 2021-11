Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ricorda così Frank Williams, scomparso domenica 28 novembre all'età di 79 anni: "È stato un vero gigante del nostro sport, ha superato le sfide più difficili della vita e ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori. Ci mancherà tantissimo, i suoi incredibili successi e la sua personalità rimarranno impressi per sempre. Il mio pensiero va alla famiglia Williams"

Frank Williams, fondatore del famoso team di Formula 1 che porta il suo nome, è morto domenica 28 novembre all'età di 79 anni. La conferma è arrivata direttamente dal team britannico. La squadra creata da Sir Frank Williams ha vinto 16 titoli mondiali tra il 1980 e il 1997, nello specifico nove Mondiali costruttori e sette Mondiali piloti. Stefano Domenicali, presidente e amministratore delegato della Formula 1, ricorda così Frank Williams: "Claire Williams mi ha chiamato per informarmi della triste notizia che il suo amato padre, Sir Frank Williams, è morto. È stato un vero gigante del nostro sport, ha superato le sfide più difficili della vita e ha lottato ogni giorno per vincere in pista e fuori. Abbiamo perso un membro molto amato e rispettato della famiglia F1 e ci mancherà tantissimo. I suoi incredibili successi e la sua personalità rimarranno impressi per sempre nel nostro sport. Il mio pensiero va alla famiglia Williams e ai loro amici in questo momento triste".