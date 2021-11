F1 in lutto: è morto Frank Williams

Frank Williams, uno dei principali protagonisti della Formula 1 di tutti i tempi, vincitore di nove mondiali costruttori, è morto all'età di 79 anni. L'omonima scuderia da lui fondata nel 1977 è una delle più vincenti della storia della F1: solo Ferrari e McLaren hanno saputo fare meglio. In oltre 50 anni di appartenenza al Circus, Williams ha portato il suo team a festeggiare 9 Mondiali costruttori e 7 Mondiali piloti. Aveva iniziato nel 1972, come patron della Politoys, scuderia che tre anni dopo avrebbe portato il suo nome. Rimasto nel 1986 in sedia rotelle a causa di un incidente automobilistico, fino al 2012 ha fatto parte del consiglio di amministrazione della Williams. Nel 2020 la svolta del team, con il cambio di proprietà e la cessione al fondo d'investimenti statunitense Dorilton Capital.

La nota della Williams

"Con grande tristezza, a nome della famiglia Williams, la squadra conferma la morte di Sir Frank Williams, fondatore ed ex team principal della Williams Racing".