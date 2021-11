Un garage e una cabina telefonica, da lì Frank Williams iniziò, a cavallo tra gli anni ‘60 e ‘70, l’inseguimento a un sogno, chiamato Formula 1. Uno di quei pionieri, più moderni rispetto a Enzo Ferrari e dallo stesso drake definiti garagisti perché non producevano i motori, che ha segnato nel tempo la storia conquistando 9 mondiali costruttori, secondo solo alla rossa. Una vita di corse vissuta di corsa, lui anche maratoneta e per correre verso questa sua passione, per una gara da disputare in Inghilterra, rimase coinvolto in un terribile incidente.



Era il 1986 e nel trasferimento dal Paul Ricard, dove i test esaltavano la sua Williams , all’aeroporto di Nizza, perse il controllo della macchina che lui stesso guidava, ne uscì completamente paralizzato. Costretto su una sedia a rotelle i suoi occhi verdi non persero mai luce e carisma e la sua presenza nei box non è comunque mai mancata. Frank Williams, negli anni diventato Sir, era una di quelle figure che come Enzo Ferrari, incuteva timore, richiedeva rispetto e metteva davanti a tutto e a tutti, piloti compresi, il bene della sua scuderia.



La scomparsa di Ayrton Senna, alla guida della sua Williams lo segnò profondamente, soprattutto per l’accusa di omicidio, poi caduta e per il lungo processo. Sir Frank se ne è andato lasciando però, come lo stesso Senna, un senso di immortalità, perché chi scrive la storia ne resta parte integrante, per sempre.