Scenografica, veloce e insidiosa: così è Jeddah

I piloti, ancora prima di viverla, hanno descritto così la pista araba: velocissima, scenografica e insidiosa. Sarà necessario sin dalle prime libere capirne l'aderenza e quanto essere spavaldi tra curve rapide e in parte anche cieche. Sarà una grande sfida per tutti, non solo per i due pretendenti al titolo.

Anche nel nome del sognatore Frank Williams appena scomparso, la Formula 1 è ansiosa di vivere la sua prima volta in Arabia Saudita. Un Paese in parte anche contestato che sta vivendo l’ambizioso sogno di aver costruito in meno di 9 mesi una pista in mezzo alla città e che si affaccia anche sul mare. Scenografica, velocissima e insidiosa: i piloti ancora prima di viverla nella realtà l’hanno descritta così. Capirne l’aderenza e quanto essere spavaldi tra queste curve veloci e in parte anche cieche sarà la sfida più grande.

Come quella degli ingegneri che dovranno essere bravi e soprattutto veloci a capire come preparare al meglio i pacchetti e il carico da usare, non così scontato. Ma a sognare più di tutti sono comunque loro due, Max Verstappen e Lewis Hamilton. L’olandese perché per la prima volta nella sua carriera ha in mano un primo match point mondiale: difficile, quasi impossibile, ma se dovesse fare 18 punti in più di Hamilton già qui avrebbe chiuso definitivamente la partita.