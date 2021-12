Max Verstappen conferma le due difficoltà nelle seconde libere di Jeddah, chiuse al quarto posto: "Non riuscivamo a mandare in temperatura le gomme, dovremo analizzare questo problema. Sono sicuro che troveremo il giusto equilibrio in vista delle qualifiche, dove bisognerà fare attenzione al traffico". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

"Nelle qualifiche sarà difficile gestire il traffico"

IL RIVALE

Hamilton: "Traffico come a Monaco, ma pericoloso"

"Nel complesso, è una pista davvero bella – ha commentato Verstappen sul sito della Red Bull – ci sono un sacco di curve veloci ed è divertente da guidare. Abbiamo faticato a mandare in temperatura le gomme nelle PL2, fattore che naturalmente esamineremo in maniera approfondita. Abbiamo fatto alcune modifiche tra il primo e il secondo turno di prove che non hanno funzionato, ma siamo fiduciosi di poter trovare il giusto equilibrio nelle Qualifiche di domani. Ci sono naturalmente tanti aspetti su cui lavorare e migliorare, quindi vedremo cosa possiamo fare per ottenere più prestazione dalla vettura attraverso le modifiche che apporteremo in serata. In vista delle Qualifiche, penso che sarà molto complicato gestire il traffico, ma in generale è difficile dire come andrà sabato, può accadere di tutto. Ciò che è certo è che daremo tutto”.