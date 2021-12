Lewis Hamilton padrone del venerdì in Arabia, dove mette a segno il miglior tempo nelle due sessioni di libere: "Non andiamo benissimo sul giro secco, ma il passo sul long run è interessante. La pista è velocissima, ma il traffico è pericoloso: come Monaco, ma qui si arriva molto più rapidi vicino alle altre vetture". Tutto il weekend è live su Sky Sport F1 (canale 207)

Lewis Hamilton domina il venerdì di Jeddah , facendo segnare il miglior tempo in entrambe le sessioni di prove libere del GP di Arabia Saudita . Il modo migliore per presentarsi al penultimo appuntamento del Mondiale, nel duello iridato con Max Verstappen.

"Ottimo ritmo gara, meno sul giro veloce"

"Il grip è stato lo stesso in entrambe le sessioni, quello che ho notato subito è che il grip è molto alto. Abbiamo provato alcune cose con il set up e direi che non siamo rapidi sul giro singolo rispetto agli altri. Il nostro ritmo sulla simulazione gara però non è male. Dal punto di vista del traffico questo tracciato è sicuramente molto peggiore di molti altri posti in cui andiamo, è sul modello di Monaco. Le velocità con cui si arriva sulle auto davanti è sicuramente qualcosa di pericoloso. Complessivamente il tracciato è incredibilmente veloce c’è anche molto grip. Se riesci a prendere il ritmo è una bellissima pista”