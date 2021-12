Episodio senza precedenti durante il GP di Arabia Saudita: in regime di bandiera rossa, il Direttore di Gara Michael Masi apre una trattativa con il muretto Red Bull, offrendo la terza posizione nella ripartenza a Verstappen, colpevole di aver tagliato la pista in un duello con Hamilton dopo un ruota a ruota

Cosa è successo in pista

Nella ripartenza dopo una discutibile bandiera rossa per il botto di Mick Schumacher, Perez (Red Bull) si è girato dopo un contatto con Leclerc (Ferrari); poi, nel tentativo di rallentare, c'è stato il contatto tra Russell (Williams) e Mazepin (Russell). Quest'ultimo è finito rovinosamente sulle barriere. Gara interrotta al giro 16 di 50 e nuova bandiera rossa. Questa situazione avvantaggia come nella precedente bandiera rossa Verstappen: superato da Hamilton alla ripartenza, l'olandese avrebbe dovuto restituire al britannico la posizione per aver tagliato la pista in un ruota a ruota.