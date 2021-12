Chi vincerà ad Abu Dhabi sarà campione del mondo 2021. Ma non è l'unico calcolo che i pretendenti al titolo, Max Verstappen e Lewis Hamilton, devono tener presente per la sfida decisiva di domenica. Ci sono tre combinazioni che possono portare alla parità alla bandiera a scacchi, e tutte consegnerebbero il trionfo all'olandese. Il weekend di Yas Marina live su Sky Sport F1: qualifiche e GP alle 14

Hamilton ha raggiunto Verstappen al primo posto in classifica grazie alla vittoria in Arabia Saudita (terza di fila), ma anche ottenendo il giro veloce che assegna un punto addizionale. L'olandese ha invece chiuso secondo. I due arrivano dunque al weekend di Yas Marina a pari punti, con Max che però ha un vantaggio : il maggior numero di vittorie, ne ha 9 contro le 8 del rivale .

Cosa accadrà in caso di parità anche a Yas Marina?

Per vincere il titolo ad Abu Dhabi, è chiaro che uno dei due dovrà arrivare davanti all'altro nella top 10 (i punti vengono assegnati fino alla decima posizione in gara). Se ciò non dovesse accadere, o l'affidabilità delle super vetture dovesse abbandonare i due protagonisti, che chiuderebbero quindi a pari punti, i 9 GP vinti in stagione da Verstappen gli consegnerebbero il titolo.