Come stabilito lo scorso giugno, il circuito di Yas Marina si è rifatto il "look" con l'obiettivo di offirie uno spettacolo maggiore. Il tracciato di Abu Dhabi è il teatro dell'ultima e decisiva sfida per il titolo tra Hamilton e Verstappen: scopriamo cosa è cambiato. Tutto il weekend, come sempre, è in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

HAMILTON E VERSTAPPEN A PARI PUNTI: LE CLASSIFICHE DEL MONDIALE