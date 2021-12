La sfida mondiale tra Verstappen e Hamilton è stata anche quella delle sanzioni e delle penalità: finora ne sono arrivate 5 per l'olandese contro una rifilata al britannico. Non solo: da quando è in Formula 1, Max ha accumulato 22 posizioni in griglia e 1'20'' di penalità in gara. Domenica il decisivo GP di Abu Dhabi live su Sky Sport F1 (canale 207): il via alle 14

