La colonna sonora del duello tra Verstappen e Hamilton di domenica ad Abu Dhabi è degli Abba con 'The Winner Takes It All', il vincitore prenderà tutto. E' un giallo da 50-50, in cui i due protagonisti non sono certo gentiluomini come Regazzoni e Fittipaldi, quindi occhio alle sportellate. E non paragoniamo questa rivalità con Senna-Prost, che fecero due incidenti in cinque anni. Tutto il weekend live su Sky Sport F1: GP in diretta domenica alle 14

Datemi come colonna sonora gli Abba con 'The Winner Takes It All' , il vincitore si prende tutto. Siamo arrivati alla soluzione che certamente gli organizzatori della F1 sognavano, ovvero la parità all'ultima gara tra Lewis Hamilton e Max Verstappen. Non accadeva da quasi 50 anni, l'ultima volta fu nel 1974 quando arrivarono a pari punti Emerson Fittipaldi e Clay Regazzoni. La differenza è che, rispetto ai protagonisti del presente, si trattava di due gentiluomini . Purtroppo Hamilton e Verstappen hanno dimostrato, anche nella sfida più recente in Arabia Saudita, di non condividere quello spirito cavalleresco . A proposito, è sbagliato il paragone tra questa rivalità e quella tra Senna e Prost : loro fecero due incidenti in cinque anni di astio feroce. Invece Lewis e Max si prendono a sportellate e ruotate anche tre volte nella stessa gara , come abbiamo visto a Jeddah.

Come possa andare a finire non lo so, a livello tecnico ha un vantaggio l'olandese: se ci fosse un incidente tra i due con eliminazione reciproca (a questo punto non va escluso), il campione del mondo sarebbe il pilota della Red Bull. Per quanto visto però negli ultimi tre gran premi, Mercedes sembra in possesso di un vantaggio prestazionale. Io me la cavo dicendo che è un duello da 50-50. C'è da contare che Verstappen non è mai arrivato in carriera a giocarsi un Mondiale all'ultimo respiro, mentre a Hamilton è già capitato cinque volte. Non sempre gli è andata bene. Ha perso nel 2007 contro la Ferrari di Raikkonen, ha perso nel 2010 quando era in lizza seppur con poche chances e ha perso anche nel 2016, proprio ad Abu Dhabi, a beneficio del suo allora compagno, Nico Rosberg. E' un grande giallo, l'unica cosa che possiamo fare è affidarci agli Abba: 'The Winner Takes It All', il vincitore prenderà tutto.