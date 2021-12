Una vigilia ad alta tensione e complicata. Difficile dire chi tra i due pretendenti al titolo sia favorito, troppe variabili da considerare. Ma alcune di queste possono darci delle indicazioni per intuire che tipo di gara sarà quella di Yas Marina. E forse Verstappen deve imitare Hamilton. or Tutto il weekend live su Sky Sport F1 (canale 207) GUIDA TV - HAMILTON O VERSTAPPEN? LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO

È una vigilia complicata, in cui tutti più o meno stanno interrogando per capire chi, tra Lewis Hamilton e Max Verstappen, è favorito per il titolo mondiale. E' complicato perché i due rivali hanno gli stessi punti in classifica, nonostante il vantaggio di 9 vittorie a 8 di Max; è complicato soprattutto perché ci sono tanti fattori e tante variabili da tener presente.

Yas Marina, circuito più per Hamilton o più per Verstappen? Il primo aspetto da tenere bene a mente è la pista che, come noto, ha subito delle modifiche nel tentativo di aumentare lo spettacolo. In termini di adattamento della macchina, Yas Marina a chi sarà più congeniale? Chi sarà più veloce in qualifica? L'esito del GP di Abu Dhabi, infatti, potrebbe ruotare molto attorno a chi farà la pole position.

Nella testa di Vestappen: l'atteggiamento nelle ultime gare Ferma restando la qualità del pilota, l'atteggiamento di Verstappen non mi è piaciuto nelle ultime gare. Un modo di correre poco intelligente, troppo votato all'attacco totale quando invece occorreva utilizzare di più la testa. Comportarsi alla Hamilton, insomma, nel tentativo di amministrare il vantaggio in classifica. Ma ora il vantaggio in termini di punti non c'è più, mentre resta quello delle vittorie. E per questo lo immagino aggressivo, molto, anche ad Abu Dhabi, consapevole del fatto che in caso di contatto, con entrambi o il solo Hamilton out, il Mondiale andrebbe a lui. Ma attenzione, in tutto questo non si può ovviamente prescindere dalla correttezza, tenendo presente che ogni comportamento sospetto finirebbe sotto la lente dei commissari.

E' una fase in cui vale tutto Entriamo una fase cruciale in cui vale tutto, mi riferisco alle variabili di cui si parlava prima. Avrà un peso la fortuna, avranno un peso gli errori, le emozioni... . Entrambi dovranno correre con la consapevolezza di aver fatto tutto il possibile per essere arrivati a questo punto per giocarsi il campionato. Dovranno dare tutto, su questo non c'è alcun dubbio, ma dovranno farlo anche con leggerezza. Ma non c'è una vera e propria strategia.

Nella testa di Hamilton: cosa può andare a suo vantaggio È un dato piuttosto consolidato: ogni volta che Verstappen ha tentato di portare la sfida sul corpo a corpo, sul contatto, sulla la gara sporca e spigolosa, questa impostazione di gara gli è tornata addosso come un boomerang. Perché Hamilton è bravo a sottrarsi da situazioni simili e corre con una visione molto ampia, che va al di là del duello fisico. Forse Verstappen dovrebbe giocare provare a giocarsi proprio questa carata.