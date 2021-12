Il campione della Mercedes ha scelto un outfit viola per la sua ormai tradizionale 'sfilata' del giovedì che precede il Gran Premio. Non una gara come le altre ad Abu Dhabi per Hamilton, ma un vero e proprio spareggio con Verstappen per l'assegnazione del titolo Mondiale. Alle 14 sia le qualifiche di sabato che la corsa di domenica: tutto live su Sky

HAMILTON VS VERSTAPPEN: IL 'DUELLO' IN CONFERENZA - GUIDA TV