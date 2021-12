Carlos Sainz e Charles Leclerc sono stati ospiti di Sky Sport 24 nel giovedì di Abu Dhabi. Ai due piloti della Ferrari è stato chiesto per chi tiferanno tra Hamilton e Verstappen nella lotta al Mondiale: "Io lo so, ma non lo dico...", ha scherzato lo spagnolo. Poi un bilancio sulla loro stagione e uno sguardo al 2022. Alle 14 sia le qualifiche di sabato che la gara di domenica: tutto live sul Sky

