Kimi Raikkonen, l'ultimo ferrarista a vincere il titolo nel 2007, si prepara ad affrontare la sua ultima gara della carriera in F1: questa sera alle 18 sul canale 207 potrete seguire la lunga intervista di Mara Sangiorgio, in cui il finlandese racconta le proprie sensazioni alla vigilia del GP di Abu Dhabi. Domenica si decide il duello per il titolo Hamilton-Verstappen: la gara alle 14 live su Sky

GUIDA TV - MAX O LEWIS? TUTTE LE COMBINAZIONI PER IL TITOLO