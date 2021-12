Charles Leclerc ottavo nelle seconde libere di Yas Marina: "Giornata positiva, il distacco dai migliori è alto ma non siamo concentrati su quello. Il passo gara è buono, dobbiamo partire da quello per le qualifiche". Tutto il weekend di Abu Dhabi in diretta su Sky Sport F1 (canale 207)

"Dobbiamo mettere tutto insieme nelle qualifiche"

il compagno

Sainz: "Stranamente non avevamo il ritmo"

"Non siamo troppo concentrati sul distacco con gli altri, in qualifica dovremo mettere tutto insieme ma il divario non cambierà. Sappiamo che non potremo competere con i migliori, ci concentriamo su noi stessi. E' stata una giornata positiva. Il passo gara è buono, quindi dovremo concentrarci su quello in vista delle qualifiche di sabato".