Carlos Sainz dopo le libere di Yas Marina, che hanno visto una Ferrari piuttosto in difficoltà: "Tra le sessioni più impegnative della seconda parte di stagione. Stranamente non ci siamo trovati a nostro agio e non avevamo il ritmo".

"Una delle sessioni più impegnative della seconda parte di stagione"

"Probabilmente è stata una delle sessioni più impegnative in questa seconda parte della stagione. Fin dall'inizio delle prime libere non ci siamo trovati a nostro agio con la macchina e questo è strano. Nelle ultime 6 gare eravamo andati sempre bene nelle prime sessioni e non avevo dovuto adattare il mio stile di guida. Oggi per qualche motivo, forse l'asfalto o le modifiche della pista, l'assetto non c'era all'inizio e nemmeno io ero sul pezzo. Dobbiamo vedere cosa riusciremo a fare per domani".