"Max è relativamente rilassato, ma c’è tanta pressione che gli viene messa addosso. Lo fanno passare per un pilota cattivo, aggressivo e non è vero”. Così Helmut Marko, consulente della Red Bull, sull’umore di Max Verstappen, che nel weekend di Abu Dhabi si gioca il titolo mondiale con Lewis Hamilton. Marko difende il pilota olandese e attacca: "Gli abbiamo detto di non leggere i giornali, di non guardare i social media. Lo sta facendo, si sta concentrando solo sul suo lavoro e come si è visto in questa sessione sta già portando a casa i risultati. Ci sembra che ci sia una campagna in atto contro di lui".