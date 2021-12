Max o Lewis ? Se qualcuno aspettava le prime sessioni di libere per farsi un’idea più chiara sulle forza in campo è rimasto sicuramente deluso. Nella lotta per il titolo è dura indicare un favorito visto che sul singolo giro è sembrata essere più performante la Mercedes di Hamilton mentre sul ritmo di gara la Red Bull di Verstappen è sembrata essere superiore . I team, specialmente Red Bull, stanno ancora lavorando molto per trovare il giusto setup aerodinamico. Verstappen e Perez hanno girato con entrambe le specifiche di ala a disposizione. Il pilota olandese, nel suo primo stint con gomme medie, ha utilizzato quella più scarica per poi tornare ad utilizzare quella con maggior carico aerodinamico nel secondo stint. Perez, invece, ha

Nella lotta di centro gruppo troviamo una sorprendente Alpine con Ocon secondo e Alonso sesto. Per il team francese sarà molto dura confermare queste posizioni nelle qualifiche di domani ma sembrano avere la velocità per portare entrambe le vetture nella top 10. La Ferrari è scesa in pista con una specifica vecchia di power Unit ma, nonostante questo, la prestazione non è stata malaccio. La Scuderia di Maranello è scesa in pista con una SF21 dotata di ali da alto carico e, tale tipologia di assetto, ha bisogno di un motore al massimo per rendere al meglio. Il miglior giro di Leclerc è stato cancellato per Track Limits in Curva 16. Giro che lo avrebbe portato in quinta

posizione dietro Verstappen. Carlos Sainz, invece, deve ancora lavorare sul bilanciamento della sua vettura. Obiettivo per domani sarà quello di portare entrambe le vetture in Q3 ed aspirare, con almeno una di esse, alla terza fila.

Le simulazioni di passo gara hanno mostrato una Red Bull superiore alla Mercedes. Verstappen ha girato inizialmente con gomma rossa mentre il duo Mercedes si è concentrato esclusivamente con il compound medio. Questo lascia presagire che, durante la Q2, Hamilton e Bottas utilizzeranno la gomma “gialla” mentre, in casa Red Bull, valuteranno in queste ore quale strategia utilizzare. La soft, a differenza di altre occasioni, si è ben comportata e sembra essere un compound molto veloce e costante anche se, sembra piuttosto complicato impostare la gara ad una sosta con l’utilizzo della soft nel primo stint.