Ultimo atto del Mondiale, domenica si assegna il titolo: chi vincerà tra Verstappen e Hamilton? Tutto il weekend come sempre in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) qualifiche e gara alle 14

Ultimo atto, resa dei conti, di sicuro un GP che non dimenticheremo. Domenica verrà assegnato il titolo al termine del GP di Abu Dhabi, con la classifica che vede Lewis Hamilton e Max Verstappen insieme al comando. Il weekend decisivo per il Mondiale 2021 è live su Sky , dalla conferenza stampa di giovedì all'ultima bandiera a scacchi. Di seguito il programma .

A parità di punti, chi arriva prima sarà campione. Ma Max...

Per vedere Verstappen e Hamilton in parità dopo il Gran Premio corso a Jeddah, Lewis ha dovuto vincere ottenendo anche il giro veloce, con Max secondo. I due arrivano a Yas Marina a pari punti e, dunque, è ovvio che chi arriverà davanti vincerà il titolo. L'olandese della Red Bull in "vantaggio virtuale" per il maggior numero di vittorie (9 a 8); un dato da tenere in considerazione se entrambi non andassero a punti a ad Abu Dhabi.