Ad Abu Dhabi, nell'ultimo GP della stagione, Hamilton e Verstappen si giocano il titolo: ma come vive un pilota la vigilia di una gara decisiva per il Mondiale? Lo racconta Nico Rosberg, campione del mondo nel 2016: "Anche loro sono essere umani, soffrono, conoscono la paura di rovinare in un colpo solo tutto il lavoro di un anno. Io non riuscivo a mangiare, è stato terribile, avrò dormito un'ora e mezza, immagino sia uguale per loro"

