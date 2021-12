Mattia Binotto commenta il GP di Abu Dhabi, con uno sguardo al 2022: "Bene Sainz, Leclerc sarà più affamato di prima. Non mi piace vedere gli altri festeggiare. L'anno prossimo sarà tutto nuovo, noi ci stiamo impegnando con forza: sarà importante per capire il nostro valore. Manca poco, perchè si torna presto in pista"

