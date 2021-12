Dopo il trionfo di Max Verstappen ad Abu Dhabi, sui social è ritornata a girare la canzone "Super Max" per celebrare il nuovo campione del mondo. La canzone porta la firma dei Pitstop Boys, trio olandese particolarmente legato al pilota Red Bull. Lo scorso settembre, in occasione del GP Olanda, nelle tribune di Zandvoort era risuonata per la prima volta questa canzone, diventata poi la colonna sonora della stagione di Max (su YouTube ha superato i 4 milioni di visualizzazioni)

ABU DHABI, GLI HIGHLIGHTS DELLA GARA