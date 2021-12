Una lunga domenica quella che ha assegnato il titolo mondiale a Max Verstappen. Il finale con Safety Car ha innescato due reclami da parte della Mercedes per presunte irregolarità: dopo ore di attesa, entrambi sono stati respinti. Ma il team di Brackley ha presentato intenzione di appello

Dopo 22 gran premi e centinaia di giri, è stato l'ultimo dei 58 previsti sul circuito di Abu Dhabi ad assegnare il titolo 2021. A tagliare per primo il traguardo è stato Max Verstappen. Il 24enne di Hasselt, primo olandese a vincere in Formula 1, ci è riuscito con un sorpasso dei suoi, al limite, che gli ha consentito di beffare all'ultima tornata il sette volte iridato Lewis Hamilton, giunto secondo. Ma il finale della lunga domenica di Yas Marina non è arrivato con la bandiera a scacchi. sulla pietra.