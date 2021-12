In occasione dei festeggiamenti per i 110 anni della FMI, Valentino Rossi ha parlato del GP Abu Dhabi, dove Hamilton e Verstappen si giocheranno il Mondiale: "È una gara storica, assolutamente da vedere, è dagli anni ’70 che due piloti non arrivavano a pari punti all’ultimo GP. Io tifo Hamilton, dato che un po' lo conosco. Lui e Verstappen sono due grandissimi piloti, la pole di Max pesa, però è ancora tutto aperto". La gara in diretta oggi su Sky Sport F1 e Sky Sport Uno alle 14

