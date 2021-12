Poco prima del via del GP di Abu Dhabi, la Mercedes ha voluto salutare e ringraziare Valtteri Bottas con una curiosa iniziativa: tutti i membri del team, insieme a Lewis Hamilton e Toto Wolff, hanno indossato una maschera del pilota finlandese, che dal prossimo anno salirà sull'Alfa. "Fino all’ultimo giro”, in onda su Sky Sport F1 (canale 207) da lunedì 13 dicembre alle 20. E’ anche on demand

