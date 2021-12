Leclerc ancora positivo al Covid: "Sintomi lievi"

Charles Leclerc positivo al Covid-19. A comunicarlo è stata la Ferrari con un tweet: "In accordo con i protocolli della FIA e del team, Charles è stato sottoposto a tampone al suo rientro da Abu Dhabi. Il pilota sta bene, accusa sintomi lievi e si trova in isolamento nella sua casa". Il monegasco, sceso in pista martedì nei primi test in vista del 2022, era già risultato positivo al Coronavirus lo scorso gennaio

Brutte notizie al ritorno da Abu Dhabi per Charles Leclerc, trovato positivo al Covid-19. Di rientro dalla trasferta mediorientale che ha chiuso il Mondiale, il monegasco della Ferrari è stato infatti sottoposto a tampone, come da protocollo FIA e del team, risultando positivo. A darne notizia è stata la Scuderia di Maranello con un tweet. Il pilota della Rossa "sta bene", accusa "sintomi lievi" ed è in isolamento nella sua casa. Per Leclerc, sceso in pista martedì 14 nella prima giornata di test in vista del Mondiale 2022, si tratta di una ricaduta: aveva già contratto il Coronavirus lo scorso gennaio.