La coda polemica del post Abu Dhabi potrebbe essere più lunga del previsto. L’ultimo giro che ha assegnato il Mondiale a Verstappen ha generato veleni che potrebbero lasciare segni importanti sulla prossima stagione. L’indizio arriva dai social: sembrerebbe infatti che Lewis Hamiltin abbia smesso di seguire l’account Instagram della Formula 1 . Un distacco che per adesso è solo virtuale, ma che in futuro secondo alcune testate come motorsport.com potrebbe addirittura diventare reale. Nelle ultime ore infatti hanno iniziato a rimbalzare le voci di un possibile addio di Lewis al Mondiale di Formula 1 .

Cosa c'è dietro la delusione di Hamilton

mercedes

La rabbia di Wolff: "Hamilton derubato del titolo"

L'eventuale addio di Hamilton alla Formula 1 farebbe seguito alla scelta della Mercedes di non andare avanti dopo aver presentato l'intenzione di ricorso al termine del GP di Yas Marina: "Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli, ma rispettiamo Verstappen", si legge nel comunicato della scuderia tedesca. Eppure Toto Wolff era stato durissimo nella prima uscita pubblica dopo le polemiche di Abu Dhabi: "Abbiamo ritirato l'appello perché non è il nostro stile, ma comunque Hamilton è stato derubato del titolo. Masi è incompatibile, hanno preso decisioni che hanno annientato Lewis. Al momento Lewis è disilluso, ma spero vivamente che continui a correre perché è il più grande pilota di tutti i tempi. Nelle ultime quattro gare è stato dominante, non c’era nemmeno un dubbio su chi potesse vincere la gara. Penso che come pilota il suo cuore gli suggerisca di continuare perché è all’apice della carriera, ma dobbiamo superare il dolore che gli è stato inflitto domenica, anche perché è un uomo con valori chiari ed è difficile capire cosa è successo".