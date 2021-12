Mercedes rompe il silenzio stampa e attraverso un comunicato fa sapere che ha deciso di non andare avanti dopo aver presentato l'intenzione di ricorso al termine del GP di Yas Marina. È la gara che, dopo un duello infuocato all'ultimo giro e due ricorsi del team respinti, ha consegnato il titolo a Max Verstappen. "Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli, ma rispetto per Verstappen", si legge nella nota. Qui tutte le motivazioni IL CALENDARIO 2022 - I PILOTI DEL 2022 - SAFETY CAR, FIA VALUTA NUOVE REGOLE

Si chiude la lunga coda del Gran Premio di Abu Dhabi, ultima, decisiva e infuocata prova del Mondiale che si è appena concluso. Mercedes rompe il silenzio stampa e attraverso un comunicato fa sapere che ha deciso di non andare avanti dopo aver presentato l'intenzione di ricorso al termine della gara di Yas Marina. E' il gran premio che, dopo un duello infuocato all'ultimo giro e due ricorsi del team respinti dai commissari, ha consegnato il titolo a Max Verstappen della Red Bull. "Abbiamo lasciato Abu Dhabi increduli per ciò che avevamo appena visto. Certo, fa parte del gioco perdere un gara, ma è qualcosa di diverso quando perdi fiducia nelle corse", di legge nella nota ufficiale.



Tutti i punti del comunicato Mercedes: la decisione valutata con Hamilton "Insieme a Lewis - prosegue il comunicati - abbiamo riflettuto attentamente su come rispondere a quanto accaduto nel finale di stagione. Siamo sempre stati guidati dal nostro amore per questo sport e crediamo che la concorrenza vada battutra attraverso il merito. Nella gara di domenica molti hanno ritenuto, noi compresi, che quanto avvenuto e le spiegazioni date, non fossero giuste"

Il motivo per cui la Mercedes ha protestato

"Il motivo per cui abbiamo protestato contro il risultato della gara di domenica è stato perché i regolamenti della Safety Car sono stati applicati in un modo nuovo che ha influito sul risultato del GP dopo che Lewis era stato al comando con la possibilità di vincere il Mondiale".

Avviato un dialogo con la FIA e la Formula 1 "Abbiamo instaurato un dialogo costruttivo con la FIA e la Formula 1 per fare chiarezza per il futuro, in modo che tutti conoscano le regole in base al quale si corre e come verranno applicate. Pertanto, accogliamo con favore la decisione della FIA

di prevedere una commissione per analizzare a fondo ciò che è successo ad Abu Dhabi e migliorare la solidità delle regole, governance e processo decisionale in Formula 1. Accogliamo con favore anche che abbiano invitato squadre e piloti a partecipare".