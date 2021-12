Nel Mondiale 2021, Lewis Hamilton non è riuscito a conquistare l’ottavo titolo per un soffio. Ma ha comunque raggiunto e superato il traguardo delle 100 vittorie: la sua è una carriera da record. Stasera lo speciale "Lewis 100 e lode" su Sky Sport F1 (canale 207), disponibile anche on demand

