Mancano poche ore ormai, allora cominciamo con l'auguraci che possa essere davvero un sereno Natale per tutti. E siccome è Natale anche per la Formula 1 , c'è una "tradizione a trecento all'ora" che dobbiamo assolutamente rispettare: si tratta di alcune lettere che dal grande circo dei motori sono state spedite al Circolo Polare Artico e, poi, misteriosamente finite qui, sulla mia scrivania. Ma questo non conta, perché è ben più importante scoprire chi sono i mittenti e quale desiderio hanno espresso a Babbo Natale .

La prima lettera è quella forse più attesa, la scrive Lewis Hamilton , che una richiesta molto chiara: "Caro Babbo Natale, per il 2022 sarebbe sufficiente un Mondiale che durasse un giro in meno, solo uno in meno". E c'è da capirlo...

I pensieri di Toto sotto l'albero

Anche la seconda lettera arriva da casa Mercedes, e la scrive il grande capo del team Toto Wolff che, rivolgendosi direttamente all'uomo che guida la slitta con le renne, gli dice: "Come regalo per il 2022 non chiedo qualcosa per me ma per il direttore di gara Michael Masi. Non è che potresti donargli una bandiera rossa da sventolare quando è il momento?