GP EMILIA ROMAGNA (18 aprile). Verstappen si rifà tre settimane dopo in Italia, dove non era mai neanche riuscito a mettere piede sul podio: vince a Imola davanti a Hamilton e Lando Norris e sale -1 da Lewis in campionato. Quarta piazza per Leclerc davanti a Sainz. Stroll e Raikkonen penalizzati in serata: a punti ci va Alonso. Gara sospesa al giro 34 per un brutto incidente tra Bottas e Russell, ma fortunatamente nessuna conseguenza per i due piloti.



GP Imola: gli HIGHLIGHTS