Matteo Bobbi analizza le cinque novità principali a livello di regolamento in vista del Mondiale 2022 di Formula 1, che si preannuncia rivoluzionario. Si parte a fine febbraio con i test di Barcellona per arrivare in Bahrain, con il primo appuntamento il 20 marzo. Tutto il Mondiale da vivere su Sky Sport

VIDEO. LE MONOPOSTO DEL 2022