L'ingegnere, nato nella città di Shakespeare, che ha fatto grande la Red Bull vorrebbe cambiare aria e sarebbe tentato dall'idea di lavorare assieme al 7 volte campione del mondo. Per la Ferrari sarebbe un doppio colpo clamoroso...

Il pilota e l’ingegnere più vincenti della storia insieme, per tornare a vincere. E’ l’obiettivo ambizioso della Ferrari. E se l’ingaggio di Lewis Hamilton è stato un grande colpo a livello di immagine, quello di Adrian Newey sarebbe forse ancor più importante. Perché non è un mistero che in F1, ormai da decenni, conti più la macchina del pilota e Newey è indubbiamente un genio, capace di disegnare monoposto di successo per Williams e McLaren e di portare una scuderia nata dal nulla come Red Bull a dominare, prima con Vettel e ora con Verstappen.

Newey-Red Bull, i dubbi sul futuro La rottura con la squadra campione del mondo nasce dall’Horner-gate ma è legata anche ai dubbi sul 2026, quando cambieranno i motori: Red Bull non avrà un motorista al proprio fianco e per la prima volta si farà le power unit in casa. Il dubbio che a Milton Keys non siano in grado di competere con Ferrari, Mercedes e Honda (che sarà con Aston Martin) è forte. Ce l’ha anche Max Verstappen, legato da un contratto fino al 2028 ma tentato da Mercedes, e la partenza di Newey avrà il suo peso. approfondimento Sprint e 2026: le decisioni della F1 Commission

La concorrenza dell’Aston Martin L’ingegnere ha ricevuto una super offerta dall’Aston Martin, la cui sede è vicino a casa sua. E’ un fattore non da poco per un abitudinario come lui che non si è mai spostato dall’Inghilterra da quando ha iniziato in F1. La Rossa in passato ha già provato diverso volte a ingaggiarlo, ma lui non si è mai sentito di cambiare vita e di farla cambiare alla sua famiglia. Ma questa volta potrebbe essere diverso: a 65 anni l’idea di chiudere la carriera con la scuderia più famosa del mondo lavorando per la prima volta con il pilota più vincente potrebbe essere più forte di qualsiasi ostacolo. leggi anche Newey: "In passato sono stato vicino alla Ferrari"