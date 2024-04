La Haas ha annunciato la separazione con Hulkenberg al termine di questa stagione, con il tedesco che andrà in Sauber a partire dal 2025 (che diventerà Audi dal 2026). "Per me è davvero molto speciale" ha commentato il 36enne. Il Mondiale torna a Miami, dal 3 al 5 maggio, ed è tutto live su Sky e streaming su NOW AUDI ACQUISISCE IL 100% DI SAUBER

Il mercato piloti continua a scaldare il paddock di Formula 1. La Haas ha annunciato che Nico Hulkenberg non rinnoverà il suo contratto con la squadra americana, salutando il team al termine della stagione. Il tedesco sarà un nuovo pilota Sauber (che diventerà Audi 2026). Dopo il rinnovo conquistato nella passata annata, il rapporto tra il tedesco e la Haas terminerà nel mese di dicembre, nell’ultima gara della stagione in programma ad Abu Dhabi. Appena annunciato l'addio del 36enne dal team di Gene Haas, sono arrivati i comunicati di Kick Sauber e Audi.

L'annuncio della Haas "Haas e Nico Hulkenberg si separeranno al termine della stagione – si legge dal comunicato della squadra americana. Hulkenberg è tornato in Haas e in Formula 1 nel 2023, dopo 3 anni di assenza nella categoria. Il pilota tedesco al momento è 13esimo nella classifica piloti dopo aver concluso per ben 3 volte nella stagione in top 10 dopo appena 5 gare svolte".

Komatsu: "Hulkenberg è stato un grande uomo squadra" A seguito dell'annuncio di Haas, non è mancato il saluto del team principal Ayao Komatsu: "Vorrei ringraziare Hulkenberg per il contributo che ha dato al team. È stato un grande uomo squadra e la sua esperienza e il suo feedback. La sua esperienza si è rivelata preziosa per noi per continuare a migliorare le nostre prestazioni. Ci sono ancora molte gare da disputare quest’anno, non vediamo l’ora di continuare a beneficiare dei suoi contributi fino al termine della stagione". approfondimento F1, i piloti in scadenza di contratto nel 2024

Hulkenberg firma per Sauber-Audi Neanche il tempo di annunciare l’addio di Hulkenberg, che è arrivata l’ufficialità da parte di Sauber: il tedesco, infatti, si legherà al gruppo Sauber-Audi dalla prossima stagione. "Poter gareggiare per Audi dalla prossima stagione è qualcosa di molto speciale per me – ha dichiarato Hulkenberg. Quando un costruttore del genere entra in Formula 1 è un’opportunità unica. Per me è un grande onore".

