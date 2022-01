L’Aston Martin è la prima squadra di Formula 1 a comunicare la data della presentazione: la nuova macchina di Sebastian Vettel e Lance Stroll sarà svelata giovedì 10 febbraio, l’evento sarà trasmesso in streaming dal quartier generale della scuderia a Gaydon. Ufficializzato anche il nome del nuovo team principal, dopo la separazione da Otmar Szafnauer: è Mike Krack, che torna in Formula 1 dopo l’esperienza da ingegnere nei team Sauber e BMW-Sauber (ha già lavorato in passato con Vettel)

L'ALPINE PENSA A SZAFNAUER