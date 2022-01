Nuovo nome e nuovo logo per l'Alfa Romeo

Sarà una stagione all'insegna delle novità per l'Alfa Romeo. La scuderia avrà infatti due nuovi piloti, Valtteri Bottas a Guanyu Zhou, chiamati a sostituire Antonio Giovinazzi e Kimi Raikkonen. Ma i cambiamenti riguardano anche le questioni più 'di forma'. Novità infatti anche per il nome e il logo della squadra. Da Alfa Romeo si passa ad Alfa Romeo F1 Team Orlen, mentre dal logo sparisce il tricolore. La nuova identità del marchio è già stata lanciata e sarà vista in azione per la prima volta in occasione dei test di Barcellona, dal 23 al 25 febbraio. Tutto in attesa dell'inizio del Mondiale, con GP del Bahrain, in programma il prossimo 20 marzo in diretta su Sky Sport. Con la speranza, per l'Alfa Romeo, che tutte queste novità portino anche a una crescita dei risultati in pista.