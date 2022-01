Si va verso lo stop alle esibizioni degli aerei militari in occasione dei Gran Premi della prossima stagione di Formula 1 per motivi riconducibili all'ecosostenibilità. Dunque niente Frecce Tricolori in occasione dei GP a Imola e Monza, in programma rispettivamente il 24 aprile e l'11 settembre

La Formula 1 starebbe pensando di non prevedere più le esibizioni dell'aviazione militare in tutti i Gran Premi della prossima stagione. Quindi stop anche alle Frecce Tricolori nei cieli di Imola e Monza, in occasione dei GP che si disputeranno rispettivamente il 24 aprile e l'11 settembre. Anche la Royal Force inglese dovrà rinunciare all'esibizione in occasione del GP di Silverstone.

Una decisione presa in base a motivazioni riconducibili all'ecosostenibilità e al rispetto dell'ambiente: la F1 si sta infatti muovendo verso l'obiettivo zero emissioni entro il 2030. Da questa stagione sarà anche introdotta una nuova benzina con il 10% di etanolo di origine naturale, mentre sono già in atto politiche per ridurre l'utilizzo della plastica e gli sprechi. Inoltre sembrerebbe che ci siano delle perplessità riguardo alle esibizioni in sé, che potrebbero essere percepite come una dimostrazione della forza militare di una nazione.

Critico Geronimo La Russa, presidente dell'Automobile Club di Milano: "Mi auguro che l'intenzione di eliminare l'esibizione delle Frecce Tricolori al Gran Premio d'Italia di Formula 1 rientri e che, alla fine, si trovi una soluzione condivisa per non privare gli spettatori di quello che è a tutti gli effetti uno spettacolo nello spettacolo, oltre che un forte richiamo all'identità nazionale".