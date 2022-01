La Formula 1, attraverso un tweet sul suo account ufficiale, ha confermato le date dei test pre-stagionali. Prima sessione dal 23 al 25 febbraio in Spagna, a Barcellona. Seconda sessione dal 10 al 12 marzo in Bahrain, sul circuito di Sakhir. Proprio in Bahrain è in programma la prima gara del Mondiale 2022 il prossimo 20 marzo (in diretta su Sky Sport F1)

FORMULA 1, IL CALENDARIO DELLE PRESENTAZIONI