L'olandese, iridato in carica, al volante di una vecchia Red Bull sulla neve: si è sfidato con Franky Zorn, campione di speedway e dice: "Non vedevo l'ora". Il "duello ghiacciato" si è svolto sul circuito GP Ice Race all'interno dell’aeroporto di Zell am See, in Austria. Max ha girato con il numero 1

Max Verstappen è tornato in pista. Il 24enne campione del mondo di F1 per la prima volta ha girato con il nuovo numero, l'1 (riservato a chi vince il titolo) sulla livrea. Lo ha fatto in un momento speciale e su una pista molto speciale. L'olandese si è infatti misurato con Franky Zorn, campione di speedway, sul circuito GP Ice Race all'interno dell’aeroporto di Zell am See, in Austria. Dopo i suoi gelidi giri di "riscaldamento", Verstappen ha messo nel mirino il mese di marzo: sarà l’uomo da battere nella sua prima stagione come campione in carica. Il via del mondiale 2022 sarà ufficialmente il 23 febbraio, con 3 giorni di test a Barcellona, dove il pilota proverà la nuova RB18. "Sembra un po' diverso, ma alla fine della giornata è ancora una macchina di Formula Uno” – ha scherzato il pilota della Red Bull Racing – “Nei test possiamo fare un sacco di giri e ottenere molte informazioni sulla vettura, che è importante. Non vedo l'ora di ricominciare".