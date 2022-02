“Sono stato via. Ora sono tornato”, parola di Lewis Hamilton. Il pilota britannico con un post sui social ha rotto il lunghissimo silenzio che durava ormai da circa tre mesi, ovvero dall’incandescente e turbolento finale della scorsa stagione, culminato con il controverso GP di Abu Dhabi, il titolo vinto da Max Verstappen e i dubbi sulle decisioni prese in quella occasione dal direttore di gara Michael Masi. Un messaggio che lascia intendere che il suo ritorno in pista ci sarà dopo i sospetti e le voci di un possibile ritiro. Nessuna comunicazione ufficiale per ora in tal senso, ma il messaggio del sette volte campione del mondo rassicura la Mercedes e i suoi tifosi. "I’ve been gone. Now I’m back", ha scritto sul propri profili mentre l'ultimo messaggio risaliva allo scorso 11 dicembre 2021. E il 16 febbraio c'è la presentazione della nuova monoposto Mercedes.