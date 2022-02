formula 1

E' già tempo di pensare al Mondiale 2022, rivoluzionato dalle tante novità regolamentari. Stagione al via in Bahrain il 20 marzo, si chiude il 20 novembre ad Abu Dhabi. Attesa per la new entry Miami in programma l'8 maggio, raddoppia l'Italia con Imola che affianca la grande classica di Monza. Ecco il calendario delle 23 tappe del prossimo Campionato